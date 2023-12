Les arènes de l’impro 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12 22:00:00

Le Café Culturel Citoyen accueille les Fondus pour les arènes de l’impro.

Venez assister au spectacle d’impro mythique des Fondus..

Le Café Culturel Citoyen accueille les Fondus pour les arènes de l’impro.

Venez assister au spectacle d’impro mythique des Fondus.

Les arènes de l’impro est le spectacle d’improvisation le plus populaire de la scène aixoise et mélange catch d’impro, impro chapeau et scène ouverte.

Chaque improvisateur peut venir jouter dans l’arène pour tenter de rejoindre les dieux de l’Olympe !

9 gladiateurs…

3 sénateurs pour les juger…

Une arène remplie de spectateurs…

A la fin, un seul des gladiateurs prendra place parmi les dieux !

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence