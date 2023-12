Parole de clown 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 20 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:30:00

fin : 2023-12-20 16:30:00

Mademoiselle Gazoline Eponyme évoque, en action et clowneries en tout genre, les délirants personnages qui ont bercé son enfance. Une histoire de clown sur des histoires de clowns..

Mademoiselle Gazoline Eponyme évoque, en action et clowneries en tout genre, les délirants personnages qui ont bercé son enfance. Une histoire de clown sur des histoires de clowns.Enfants

Un clown c’est quoi ? c’est qui ? ça vit où ? ça mange ? pourquoi ça a un nez rouge ? et un drôle de costume ? et pourquoi ça fait toujours des bêtises ?

D’Auguste, acrobate de cirque qui, un soir, rata le cheval, jusqu’à la robe retrouvée de Charlie Rivel, clown-chanteuse, en passant par Grock, Sol ou Chocolat…



De et par Gisèle Martinez.

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence