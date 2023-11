Les Miraboys 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Certaines chansons ont la vie dure. Nées dans la misère, de parents inconnus, au fond du Kerry, du Kentucky ou du Mississippi, passées de main en main, de voix en voix, elles résistent à tout. Au temps et au voyage..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Some songs have a hard life. Born in poverty, of unknown parents, deep in Kerry, Kentucky or Mississippi, passed from hand to hand, from voice to voice, they resist everything. Time and travel.

Algunas canciones tienen una vida dura. Nacidas en la pobreza, de padres desconocidos, en lo más profundo de Kerry, Kentucky o Mississippi, pasadas de mano en mano, de voz en voz, lo resisten todo. Al tiempo y a los viajes.

Manche Lieder haben ein hartes Leben. Sie wurden im Elend geboren, von unbekannten Eltern, in Kerry, Kentucky oder Mississippi, von Hand zu Hand, von Stimme zu Stimme weitergereicht und halten allem stand. Der Zeit und der Reise.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence