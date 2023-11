Oui, je bous ! 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 15 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cabaret poétique. Jazz verbal. P.T.T. : Poète Tout Terrain. Du sketch de situation jusqu’au poème, calembour en action, en passant par la chansonnette a capella..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Poetic cabaret. Verbal jazz. P.T.T.: Poète Tout Terrain. From situational sketches to poems, puns and a capella ditties.

Cabaret poético. Jazz verbal. P.T.T.: Poète Tout Terrain. Desde sketches situacionales hasta poemas, juegos de palabras en acción y cancioncillas a capella.

Poetisches Kabarett. Verbaler Jazz. P.T.T.: Poète Tout Terrain. Vom Situationssketch über das A-cappella-Liedchen bis hin zum Gedicht, Kalauer in Aktion.

