After Work Forum Sourds et Connectés 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour clore le forum Sourds et Connecté se déroulant le 13 décembre de 9h à 17h au Centre des congrès d’Aix-en-Provence, les membres de l’association Urapeda se réuniront au 3C pour fêter la fin du forum..

2023-12-13 18:00:00 fin : 2023-12-13 22:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To round off the Deaf and Connected forum taking place on December 13 from 9am to 5pm at the Aix-en-Provence Convention Center, members of the Urapeda association will gather at 3C to celebrate the end of the forum.

Como colofón del foro « Sordos y Conectados », que se celebrará el 13 de diciembre de 9.00 a 17.00 horas en el Palacio de Congresos de Aix-en-Provence, los miembros de la asociación Urapeda se reunirán en el 3C para celebrar el final del foro.

Zum Abschluss des Forums Deaf and Connected, das am 13. Dezember von 9 bis 17 Uhr im Kongresszentrum von Aix-en-Provence stattfindet, werden sich die Mitglieder der Urapeda Association im 3C treffen, um das Ende des Forums zu feiern.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence