David Hertrich en concert 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône David Hertrich en concert 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône David Hertrich en concert au 3C..

2023-12-13 20:30:00 fin : 2023-12-13 21:30:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



David Hertrich in concert at 3C. David Hertrich en concierto en 3C. David Hertrich bei einem Konzert im 3C. Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 23 Boulevard Carnot Adresse 23 Boulevard Carnot Le 3C - Café Culturel Citoyen Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence latitude longitude 43.52586;5.454787

23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/