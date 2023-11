Conférence de Jean-Louis Robert sur la Commune de Paris 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

De longue date, la Commune de Paris a fait l’objet de travaux d’importance. Et le cent-cinquantième anniversaire de l’événement a apporté sa belle brassée de recherches et ouvrages nouveaux..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Paris Commune has long been the subject of major works. And the 150th anniversary of the event has brought a wealth of new research and books.

La Comuna de París ha sido objeto de importantes obras desde hace mucho tiempo. Y el ciento cincuenta aniversario del acontecimiento ha traído consigo una gran cantidad de nuevas investigaciones y libros.

Die Pariser Kommune ist seit langem Gegenstand wichtiger Arbeiten. Der 150. Jahrestag des Ereignisses brachte eine ganze Reihe neuer Forschungsarbeiten und Bücher hervor.

