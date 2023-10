Smoothy Délisse 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Douceur, good vibes, pétillance. Une bulle de vacances. Nos reprises smoothy, à fleur de tempo, flirtent avec la bossa et la chanson française, effleurent les rivages musicaux d’îles et continents enchantés, et vous invitent à un voyage chaloupé..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Softness, good vibes, sparkle. A vacation bubble. Our smoothy, up-tempo covers flirt with bossa and French chanson, skim the musical shores of enchanted islands and continents, and invite you on a swaying voyage.

Suavidad, buen rollo, chispa. Una burbuja de vacaciones. Nuestras versiones suaves y animadas coquetean con la bossa y la chanson francesa, rozan las orillas musicales de islas y continentes encantados y te invitan a hacer un viaje de vaivén.

Sanftheit, good vibes, prickelnd. Eine Blase wie im Urlaub. Unsere smoothy Coverversionen flirten mit Bossa und französischem Chanson, streifen die musikalischen Gestade verzauberter Inseln und Kontinente und laden Sie zu einer Reise mit Schwung ein.

