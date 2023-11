Rocky Roads Concert 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Groupe Rocky roads invite à bouger sur la musique irlandaise et américaine..

2023-11-17 21:00:00 fin : 2023-11-17 23:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Rocky roads group invites you to move to Irish and American music.

El grupo Rocky roads te invita a moverte al ritmo de música irlandesa y americana.

Die Gruppe Rocky roads lädt dazu ein, sich zu irischer und amerikanischer Musik zu bewegen.

