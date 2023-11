L’Afique, les OGM et Bill Gates 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Artisans du Monde Aix-en-Provence vous propose une projection-débat autour du film « L’Afrique, les OGM et Bill Gates » de Jean-Baptiste Renaud et Lila Berdugo..

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 22:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artisans du Monde Aix-en-Provence invites you to a screening-debate of the film « L’Afrique, les OGM et Bill Gates » by Jean-Baptiste Renaud and Lila Berdugo.

Artisans du Monde Aix-en-Provence le invita a la proyección y debate de la película « L’Afrique, les OGM et Bill Gates » de Jean-Baptiste Renaud y Lila Berdugo.

Artisans du Monde Aix-en-Provence lädt Sie zu einer Filmvorführung und Diskussion über den Film « L’Afrique, les OGM et Bill Gates » von Jean-Baptiste Renaud und Lila Berdugo ein.

