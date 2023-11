Jam Jam Jazz / La Jam Jazz d’Aix 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Jam Jam Jazz / La Jam Jazz d’Aix 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 15 novembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône La Jam Jam Jazz, c’est une séance d’improvisation musicale, basée uniquement sur des standards de Jazz..

2023-11-15 20:00:00 fin : 2023-11-15 23:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jam Jam Jazz is a musical improvisation session based exclusively on jazz standards. La Jazz Jam es una sesión de improvisación musical basada únicamente en estándares de jazz. Die Jam Jam Jazz ist eine musikalische Improvisationssitzung, die ausschließlich auf Jazzstandards basiert. Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 23 Boulevard Carnot Adresse 23 Boulevard Carnot Le 3C - Café Culturel Citoyen Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence latitude longitude 43.52586;5.454787

23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/