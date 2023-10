Lecture des Noces de Camus 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Françoise Cauwel et Marie Ange Vanni proposent une lecture avec chant lyrique du texte de Albert Camus : Noces..

2023-11-09 19:00:00 fin : 2023-11-09 19:45:00. .

23 boulevard Carnot Le 3C (Café Culturel Citoyen)

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Françoise Cauwel and Marie Ange Vanni offer a reading with lyrical singing of Albert Camus’s Noces.

Françoise Cauwel y Marie Ange Vanni ofrecen una lectura con canto lírico de las Noces de Albert Camus.

Françoise Cauwel und Marie Ange Vanni bieten eine Lesung mit lyrischem Gesang des Textes von Albert Camus: Noces.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence