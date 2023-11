Soirée Jeux de société / tables de contrée 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 7 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une fois par mois, le Café Culturel Citoyen vous invite à une soirée Jeux ! Tous les joueurs, débutants, intermédiaires et confirmés sont bienvenus ! De nombreux jeux sont à disposition au café..

2023-11-07 19:00:00 fin : 2023-11-07 22:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once a month, the Café Culturel Citoyen invites you to a Games evening! All players – beginners, intermediate and advanced – are welcome! Many games are available at the café.

Una vez al mes, el Café Culturel Citoyen le invita a una velada de juegos Principiantes, intermedios y jugadores experimentados son bienvenidos El café pone a su disposición una amplia gama de juegos.

Einmal im Monat lädt das Café Culturel Citoyen Sie zu einem Spieleabend ein! Alle Spieler, ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis, sind herzlich willkommen! Im Café stehen zahlreiche Spiele zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence