Session musique irlandaise au 3C 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 3 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une session irlandaise est une réunion de musiciens, pour converser et jouer de la musique traditionnelle irlandaise. La session est annoncée ouverte, les musiciens et musiciennes peuvent se joindre aux autres pour jouer de la musique trad’ irlandaise..

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 23:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An Irish session is a gathering of musicians, to converse and play traditional Irish music. The session is advertised as open, and musicians can join others in playing traditional Irish music.

Una sesión irlandesa es una reunión de músicos para debatir y tocar música tradicional irlandesa. La sesión se anuncia como abierta, y los músicos pueden unirse a otros para tocar música tradicional irlandesa.

Eine irische Session ist ein Treffen von Musikern, um sich zu unterhalten und traditionelle irische Musik zu spielen. Die Session wird als offen angekündigt, und die Musikerinnen und Musiker können sich den anderen anschließen, um traditionelle irische Musik zu spielen.

