Repas partagé – Plat de résistance 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-28 20:00:00

fin : 2023-11-28 23:00:00

Pour créer une ambiance de partage, de rencontre et de discussion, les bénévoles du 3C mettent la main à la pâte et préparent le plat principal. Pour construire la résistance solidaire, on commence par se retrouver..

Pour créer une ambiance de partage, de rencontre et de discussion, les bénévoles du 3C mettent la main à la pâte et préparent le plat principal. Pour construire la résistance solidaire, on commence par se retrouver.

Le plat de résistance est une soirée repas.

Le repas sera composé pour l’essentiel d’ingrédients bio végétariens (voire vegan !) et produits localement.

Le repas est à prix libre ou dessert. Cela signifie que vous pouvez participer à l’événement en donnant une petite contribution en euros OU en amenant un dessert.



L’événement se déroule chaque dernier mardi du mois.

.

23 boulevard Carnot BATIMENT B9 APPARTEMENT 2

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence