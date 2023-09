Concert Yan Yalego 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Yan Yalego revient ce mois-ci pour l’un des derniers concerts de la saison..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 22:00:00. .

23 boulevard Carnot BATIMENT B9 APPARTEMENT 2

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Yan Yalego returns this month for one of the last concerts of the season.

Yan Yalego regresa este mes para uno de los últimos conciertos de la temporada.

Yan Yalego kehrt diesen Monat für eines der letzten Konzerte der Saison zurück.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence