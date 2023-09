Boeuf Jazz Manouche 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence, 4 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour rencontrer d’autres musiciens, jouer, discuter, boire un verre… ou tout simplement écouter, rendez vous au 3C pour une soirée riche en swing..

2023-10-04 20:00:00 fin : 2023-10-04 22:00:00. .

23 boulevard Carnot BATIMENT B9 APPARTEMENT 2

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To meet other musicians, play, chat, have a drink? or just listen, come along to 3C for an evening full of swing.

Si quieres conocer a otros músicos, tocar, charlar, tomar una copa… o simplemente escuchar, ven al 3C a pasar una velada llena de swing.

Um andere Musiker zu treffen, zu spielen, zu diskutieren, etwas zu trinken oder einfach nur zuzuhören, begeben Sie sich ins 3C und erleben Sie einen Abend voller Swing.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence