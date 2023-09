Soirée jeux de société et tables de contrée 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 3 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une fois par mois, le Café Culturel Citoyen vous invite à une soirée Jeux ! Tous les joueurs sont bienvenus !.

2023-10-03 19:00:00 fin : 2023-10-03 22:00:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once a month, the Café Culturel Citoyen invites you to a games evening! All gamers are welcome!

Una vez al mes, el Café Culturel Citoyen le invita a una velada de juegos Todos los jugadores son bienvenidos

Einmal im Monat lädt das Café Culturel Citoyen Sie zu einem Spieleabend ein! Alle Spieler sind herzlich willkommen!

