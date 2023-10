Oleya en concert au 3C 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le temps d’une soirée, Oleya plonge le public dans son univers venu tout droit d’Amérique latine..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 20:30:00. .

23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For one evening, Oleya plunges audiences into her universe, straight from Latin America.

Por una noche, Oleya sumerge al público en su mundo, directamente desde América Latina.

Einen Abend lang lässt Oleya das Publikum in ihre Welt eintauchen, die direkt aus Lateinamerika stammt.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence