Vienne Visite de la Brasserie de Montmorillon 23 bis rue des métiers 86500 Montmorillon Montmorillon, 26 juillet 2023, Montmorillon. Visite de la Brasserie de Montmorillon Mercredi 26 juillet, 14h30 23 bis rue des métiers 86500 Montmorillon Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 – Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous invite à visiter l’atelier des Bières de Montmorillon, où sont produits artisanalement et donc localement des produits de qualité, bio & made in France.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

