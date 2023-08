JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – ECOMUSÉE DU MARBRE 23 bis rue Aristide Briand Sablé-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Visite du Musée du Marbre. Découverte de l’histoire de l’activité marbrière de la région et de ses carrières depuis le 17ème siècle..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

23 bis rue Aristide Briand

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Visit of the Marble Museum. Discover the history of the marble activity of the region and its quarries since the 17th century.

Visite el Museo del Mármol. Descubre la historia de la extracción de mármol en la región desde el siglo XVII.

Besuch des Marmormuseums. Entdecken Sie die Geschichte des Marmorabbaus in der Region und der Steinbrüche seit dem 17.

Mise à jour le 2023-08-21 par eSPRIT Pays de la Loire