Fête de la science en famille à Ayen 23 bis Place Louis Mareuse Ayen, 7 octobre 2023, Ayen.

Ayen,Corrèze

de 14h à 17h salle des fêtes – gratuit –

14h spectacle scientifique interactif et amusant (à partir de 4ans)

15h30 jeux de société autour de la science – buvette et petite restauration.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

23 bis Place Louis Mareuse

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



2pm to 5pm salle des fêtes – free –

2pm interactive science show (ages 4 and up)

3.30pm science-based board games – refreshments and snacks

de 14.00 a 17.00 h, sala de fiestas – entrada gratuita

14:00 Espectáculo científico interactivo (a partir de 4 años)

15:30 juegos de mesa científicos – refrescos y tentempiés

von 14 bis 17 Uhr Festsaal – kostenlos – –

14h Interaktive und lustige Wissenschaftsshow (ab 4J.)

15:30 Uhr Gesellschaftsspiele rund um die Wissenschaft – Erfrischungsstände und kleine Snacks

Mise à jour le 2023-09-27 par Corrèze Tourisme