Médiathèque : veillée contée 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure, samedi 20 janvier 2024.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 18:30:00

Pour la première fois de son histoire, la médiathèque François Rospide participe aux Nuits de la lecture ! Impulsées depuis trois ans par le Centre National du Livre, elles mettent à l’honneur le plaisir de lire. A cette occasion, Maddi Zubeldia et Ixabel Millet vous invitent dans l’ambiance feutrée de la médiathèque pour vous conter l’histoire d’Aña, depuis sa naissance en 1951 jusqu’à sa présentation aux Cibourien.ne.s le 19 janvier 2024 ! Venez découvrir en famille les péripéties d’Aña et de ses compagnons sous-marins !

Irakurketa gauadiaren kari, Maddi Zubeldia eta Ixabel Millet-ek Añaren abenturak kontatuko dituzute !

23 bis avenue François Mitterrand Médiathèque municipale François Rospide

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



