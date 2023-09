Médiathèque : Anim’lectures Euskaraz ! 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure, 21 novembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Retrouvons-nous en fin de journée pour s’évader ensemble à travers les livres, en famille ou avec les copains !

Elkar gaitezen egun hondarrean, liburuekin bidaiatzeko familiarekin edo lagunekin !

Euskaraz – En basque Dès 5 ans – 5 urtetik goiti.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 18:30:00. EUR.

23 bis avenue François Mitterrand Médiathèque municipale François Rospide

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together at the end of the day to escape together through books, as a family or with friends!

Elkar gaitezen egun hondarrean, liburuekin bidaiatzeko familiarekin edo lagunekin !

Euskaraz – In Basque From age 5 – 5 urtetik goiti

Reunámonos al final del día para evadirnos juntos a través de los libros, ¡en familia o con amigos!

¡Elkar gaitezen egun hondarrean, liburuekin bidaiatzeko familiarekin edo lagunekin!

Euskaraz – En euskera A partir de 5 años – 5 urtetik goiti

Treffen wir uns am Ende des Tages, um gemeinsam durch die Bücher zu entfliehen, mit der Familie oder mit Freunden!

Elkar gaitezen egun hondarrean, liburuekin bidaiatzeko familiarekin edo lagunekin!

Euskaraz – Auf Baskisch Ab 5 Jahren – 5 urtetik goiti

Mise à jour le 2023-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque