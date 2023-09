Médiathèque : Coup de coeur ! Club culture – Bihozkada! Kultur taldea 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure, 17 octobre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Un club de lecture, musique et cinéma… : de culture quoi ! Alors si ça vous dit de partager avec d’autres lecteurs de la médiathèque les oeuvres qui vous ont émues, révoltées, transportées, inscrivez-vous !

Tout public.

Irakurketa, musika eta zinema… Hots, kultur klubea ! Zuek ere parte har ezazue eta partekatu hunkitu, sumindu, xoratu zaituzten obrak beste irakurleekin ! Ez dudatu eta izena eman !

Deneri idekia..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

23 bis avenue François Mitterrand Médiathèque municipale François Rospide

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A club for reading, music and cinema? in other words, culture! So if you’d like to share with other readers the works that have moved, revolted or transported you, sign up!

Open to all.

¿Un club de lectura, música y cine? en otras palabras, ¡de cultura! Así que si quieres compartir con otros lectores de la mediateca las obras que te han emocionado, revolucionado o transportado, ¡apúntate!

Abierto al público en general.

Ein Club für Bücher, Musik und Filme? ein Kulturclub eben! Wenn Sie also Lust haben, mit anderen Lesern der Mediathek die Werke zu teilen, die Sie bewegt, empört oder mitgerissen haben, melden Sie sich an!

Für alle Altersgruppen.

