Médiathèque : Anim’lectures pour les tout-petits ! 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure, 30 septembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Retrouvons-nous pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines ! Les grandes sœurs et les grands frères sont les bienvenu.e.s ! Avec l’association Libreplume, pour les 0-4 ans En français et en euskara.

[EUS] Eguna ongi hasteko, haur kanta eta ipuin beteriko momentu goxo batentzat elkar gaitezen ! Anai-arreba handik ongi etorriak dira ! Libreplume elkartearekin, 0-4 urtekoentzat Frantsesez eta euskaraz..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 10:00:00. EUR.

23 bis avenue François Mitterrand Médiathèque municipale François Rospide

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together for a gentle wake-up call, filled with stories and nursery rhymes! Big sisters and brothers welcome! With the Libreplume association, for 0-4 year olds In French and Euskara.

[EUS] Eguna ongi hasteko, haur kanta eta ipuin beteriko momentu goxo batentzat elkar gaitezen ! Anai-arreba handik ongi etorriak dira! Libreplume elkartearekin, 0-4 urtekoentzat Frantsesez eta euskaraz.

Juntémonos para un despertar suave, lleno de cuentos y canciones infantiles ¡Los hermanos y hermanas mayores son bienvenidos! Con la asociación Libreplume, para niños de 0 a 4 años En francés y euskara.

[¡Eguna ongi hasteko, haur kanta eta ipuin beteriko momentu goxo batentzat elkar gaitezen ! ¡Anai-arreba handik ongi etorriak dira! Libreplume elkartearekin, 0-4 urtekoentzat Frantsesez eta euskaraz.

Treffen wir uns zu einem sanften Erwachen mit Geschichten und Reimen! Große Schwestern und Brüder sind herzlich willkommen! Mit dem Verein Libreplume, für Kinder von 0-4 Jahren Auf Französisch und Euskara.

[EUS] Eguna ongi hasteko, haur kanta eta ipuin beteriko momentu goxo batentzat elkar gaitezen! Anai-arreba handik ongi etorriak dira! Libreplume elkartearekin, 0-4 urtekoentzat Frantsesez eta euskaraz.

