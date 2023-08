Nuit internationale de la chauve-souris 23 bis avenue de la Jéhannière Tonnay-Charente Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Tonnay-Charente Nuit internationale de la chauve-souris 23 bis avenue de la Jéhannière Tonnay-Charente, 10 septembre 2023, Tonnay-Charente. Tonnay-Charente,Charente-Maritime Nuit internationale de la chauve-souris

Cluedo Géant.

2023-09-10 16:00:00 fin : 2023-09-10 18:30:00. .

23 bis avenue de la Jéhannière

Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



International Bat Night

Giant Cluedo Noche Internacional de los Murciélagos

Cluedo gigante Internationale Nacht der Fledermaus

Riesen-Cluedo Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Tonnay-Charente Autres Lieu 23 bis avenue de la Jéhannière Adresse 23 bis avenue de la Jéhannière Ville Tonnay-Charente Departement Charente-Maritime Lieu Ville 23 bis avenue de la Jéhannière Tonnay-Charente latitude longitude 45.943597;-0.906851

23 bis avenue de la Jéhannière Tonnay-Charente Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnay-charente/