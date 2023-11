Marché de Noël au Château de Mesplès 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin, 3 décembre 2023, Saint-Goin.

Saint-Goin,Pyrénées-Atlantiques

La jeune marquise Lalie de Mesplès vous réserver une belle surprise en son Château.

Un magnifique marché de Noël créatif ! Venez en famille déambuler dans le grand salon, flâner dans les jardins, découvrir les créations des artisans sous la grande loggia, faire vos achats pour les cadeaux de Noël.

Pour le dernier événement 2023 au Château de Mesplès les sourires et la bonne humeur seront au rendez-vous pour vous accueillir.

Buvette sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 20:00:00. EUR.

23 Avenue Saint-Jacques Chateau de Mesplès

Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The young marquise Lalie de Mesplès has a wonderful surprise in store for you at her Château.

A magnificent creative Christmas market! Bring the whole family to stroll through the grand salon, stroll through the gardens, discover the creations of artisans under the large loggia, and shop for Christmas gifts.

For the final 2023 event at Château de Mesplès, we’ll be welcoming you with smiles and good cheer.

Refreshments on site.

La joven marquesa Lalie de Mesplès le tiene reservada una maravillosa sorpresa en su castillo.

¡Un magnífico mercado creativo de Navidad! Traiga a toda la familia para pasear por el gran salón, recorrer los jardines, descubrir las creaciones de los artesanos en la gran logia y comprar sus regalos de Navidad.

Para el último evento de 2023 en el Château de Mesplès, le recibiremos con sonrisas y buen humor.

Refrescos in situ.

Die junge Marquise Lalie de Mesplès hält in ihrem Schloss eine schöne Überraschung für Sie bereit.

Ein wunderschöner, kreativer Weihnachtsmarkt! Schlendern Sie mit Ihrer Familie durch den großen Salon, schlendern Sie durch die Gärten, entdecken Sie die Kreationen der Kunsthandwerker unter der großen Loggia und kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke ein.

Bei der letzten Veranstaltung 2023 im Château de Mesplès werden das Lächeln und die gute Laune am Treffpunkt sein, um Sie zu empfangen.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

