Mardis de l’insolite 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin, 18 juillet 2023, Saint-Goin.

Saint-Goin,Pyrénées-Atlantiques

Zav Zav Duo interprète un répertoire de chants traditionnels et de musiques du monde. Le duo est composé d’un chanteur-guitariste et d’un accordéoniste-improvisateur. Ensemble, ils transportent leur public pour un voyage autour du monde avec des escales dans des pays tels que Grèce, Maroc, Hongrie, Cap Vert, Afghanistan, Moldavie…

Un voyage musical où l’on pourra s’émouvoir sur un blues oriental, taper du pied sur un Calypso ou un chant Yoruba (musique traditionnelle de Cuba) et frissonner sur un chant de Macédoine. La musique de Zav Zav Duo est dépaysante, dense et lumineuse..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:30:00. EUR.

23 Avenue Saint-Jacques Château de Mesplès

Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Zav Zav Duo performs a repertoire of traditional songs and world music. The duo consists of a singer-guitarist and an accordionist-improviser. Together, they take their audience on a journey around the world, stopping off in countries such as Greece, Morocco, Hungary, Cape Verde, Afghanistan and Moldavia

It’s a musical journey where you can be moved by oriental blues, tap your feet to Calypso or Yoruba (traditional Cuban music) and shiver to a Macedonian song. The music of Zav Zav Duo is exotic, dense and luminous.

Zav Zav Duo interpreta un repertorio de canciones tradicionales y músicas del mundo. El dúo está formado por un cantante-guitarrista y un acordeonista-improvisador. Juntos llevan a su público de viaje alrededor del mundo, haciendo escala en países como Grecia, Marruecos, Hungría, Cabo Verde, Afganistán y Moldavia

Es un viaje musical en el que uno puede emocionarse con el blues oriental, zapatear al ritmo del calipso o la yoruba (música tradicional cubana) y estremecerse con una canción macedonia. La música de Zav Zav Duo es exótica, densa y luminosa.

Zav Zav Duo interpretiert ein Repertoire aus traditionellen Liedern und Weltmusik. Das Duo besteht aus einem Sänger und Gitarristen und einem Akkordeonisten und Improvisator. Gemeinsam nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise um die Welt mit Zwischenstopps in Ländern wie Griechenland, Marokko, Ungarn, Kap Verde, Afghanistan, Moldawien?

Eine musikalische Reise, bei der man sich von einem orientalischen Blues berühren lassen kann, mit dem Fuß zu einem Calypso oder einem Yoruba-Gesang (traditionelle Musik aus Kuba) wippen kann und bei einem Lied aus Mazedonien erschaudern kann. Die Musik des Zav Zav Duos ist exotisch, dicht und leuchtend.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn