Le Gang des Chieuses 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 7 février 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne.

Tout les oppose et pourtant… A elles deux, elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas..

2025-02-07 fin : 2025-02-07 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you a pain in the ass too?

One is a confirmed bachelor.

The other can’t keep it together.

The first is spiritual.

The second is Cartesian.

Everything opposes them, and yet… Between them, they form a gang of shrews.

By choice or by clumsiness, discover why it’s important to stay that way… or not.

¿Tú también eres un grano en el culo?

Uno es un soltero empedernido.

El otro no puede mantener una relación.

El primero es espiritual.

El segundo es cartesiano.

No tienen nada en común y sin embargo… Entre ellos, forman la banda de los cagones.

Por elección o por torpeza, descubre por qué es importante seguir así… o no.

Sind Sie auch eine Nervensäge?

Die eine ist ein hartgesottener Single.

Die andere kann keine Beziehung aufrechterhalten.

Die eine ist spirituell.

Die zweite ist kartesianisch.

Alles ist gegensätzlich und doch … Zusammen bilden sie die Bande der Nervensägen.

Finden Sie heraus, warum es wichtig ist, es zu bleiben – oder auch nicht.

