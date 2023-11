GuiHome vous Détend 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 5 février 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le petit belge continue sa tournée Française !

Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !

Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !

Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il a grandi (de 2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie..

2025-02-05 fin : 2025-02-05 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The little Belgian continues his French tour!

After hundreds of comedy videos on the Internet and a sold-out Belgian tour, GuiHome vous détend is hitting the French roads and conquering everyone in his path!

In his show, the comedian and video artist highlights the painful transition from childhood to adulthood. With new characters and a larger-than-life staging, the comedian takes you into his Peter Pan world for almost two hours!

First move-in, first wedding, first funeral, GuiHome pokes fun at the milestones of his young life, and confronts you with your own dreams in a gentle, truthful way. He’s grown (by at least 2cm), he’s matured and he suddenly wants to share his vision of society! It’s high time to enjoy life again.

¡El pequeño belga continúa su gira francesa!

Tras cientos de vídeos cómicos en Internet y una gira belga con todas las entradas agotadas, GuiHome vous détend recorre las carreteras francesas y conquista a todo el que se cruza en su camino

En su espectáculo, el cómico y videoartista pone de relieve la dolorosa transición de la infancia a la edad adulta. Con nuevos personajes y una puesta en escena más grande que la realidad, el cómico nos sumerge en su universo de Peter Pan durante casi dos horas

Se muda por primera vez, se casa por primera vez, va a su primer funeral… GuiHome se burla de los hitos de su joven vida y te confronta con tus propios sueños de una forma amable y sincera. Ha crecido (al menos 2 cm), ha madurado y de repente quiere compartir su visión de la sociedad Ya es hora de que vuelva a disfrutar de la vida.

Der kleine Belgier setzt seine Frankreich-Tour fort!

Nach Hunderten von Comedy-Videos im Internet und einer ausverkauften belgischen Tournee macht GuiHome vous détend die französischen Straßen unsicher und erobert alles auf seinem Weg!

In seiner Show beleuchtet der Komiker und Videokünstler den schmerzhaften Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Mit neuen Figuren und einer lebensechten Inszenierung nimmt Sie der Komiker fast zwei Stunden lang mit in seine Welt à la Peter Pan!

Erster Einzug, erste Hochzeit, erste Beerdigung – GuiHome amüsiert sich über die wichtigen Stationen seines jungen Lebens und konfrontiert Sie sanft und wahrhaftig mit Ihren eigenen Träumen. Er ist gewachsen (um mindestens 2 cm), er ist reifer geworden und hat plötzlich Lust, seine Vision von der Gesellschaft zu teilen! Es ist höchste Zeit, das Leben wieder zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Biarritz