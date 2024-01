Opéra Biarritz – La Traviata de Verdi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, dimanche 20 octobre 2024.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 18:00:00

fin : 2024-10-20

Plongez dans l’univers magique de l’opéra avec la nouvelle production d’Opéra Biarritz : La Traviata, chef-d’œuvre de Verdi inspiré de « La Dame aux Camélias » d’A. Dumas fils.

Cet opéra résonne avec une modernité touchante tout en respectant l’esprit du roman original.

Interprété par des chanteurs lyriques de rang national, un orchestre de 30 musiciens et un grand chœur, Opéra Biarritz promet une expérience inoubliable.

Sous la direction musicale du chef d’orchestre Nicholas McRoberts et avec la mise en scène d’Alexandre Foin, ce spectacle vous invite à un voyage émouvant à travers l’histoire tragique de Violetta, portée par des airs et mélodies qui ont traversé les âges.

Le spectacle sera une fête visuelle grâce à la complicité de compagnies spécialisées dans les costumes d’époque et la scénographie opératique, transformant chaque scène en un tableau vivant d’une élégance rare.

Plongez dans l’univers magique de l’opéra avec la nouvelle production d’Opéra Biarritz : La Traviata, chef-d’œuvre de Verdi inspiré de « La Dame aux Camélias » d’A. Dumas fils.

Cet opéra résonne avec une modernité touchante tout en respectant l’esprit du roman original.

Interprété par des chanteurs lyriques de rang national, un orchestre de 30 musiciens et un grand chœur, Opéra Biarritz promet une expérience inoubliable.

Sous la direction musicale du chef d’orchestre Nicholas McRoberts et avec la mise en scène d’Alexandre Foin, ce spectacle vous invite à un voyage émouvant à travers l’histoire tragique de Violetta, portée par des airs et mélodies qui ont traversé les âges.

Le spectacle sera une fête visuelle grâce à la complicité de compagnies spécialisées dans les costumes d’époque et la scénographie opératique, transformant chaque scène en un tableau vivant d’une élégance rare.

.

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Biarritz