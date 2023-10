C’est décidé, je deviens une Connasse ! 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 13 octobre 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des cœurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.

Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse !

Enorme succès du festival d’Avignon 2022 où la pièce a affiché complet sur toutes les représentations, ne manquez pas sa tournée nationale !.

2024-10-13 fin : 2024-10-13 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dolores is uptight, distinguished and shy, but today it’s decided, she wants to become a bitch!

Of course, she counts on Alex, a heartbreaker friend, to help her become a perfect undrinkable woman in order to attract the attention of these men.

Ladies, you too can learn how to put a man in your pocket by becoming a perfect bitch!

Huge success at the Avignon Festival 2022 where the play was sold out on all performances, do not miss its national tour!

Dolores es estirada, distinguida y tímida, ¡pero hoy ha decidido convertirse en una zorra!

Por supuesto, cuenta con Alex, un amigo rompecorazones, para que la ayude a convertirse en una mujer perfecta e imbebible con el fin de atraer la atención de los hombres.

Señoras, ¡ustedes también pueden aprender a meterse a un hombre en el bolsillo convirtiéndose en una perra perfecta!

Un gran éxito en el Festival de Aviñón 2022, donde se agotaron las entradas en todas las representaciones, ¡no se pierda su gira nacional!

Dolores ist verklemmt, vornehm und schüchtern, aber heute ist es soweit: Sie will ein Arschloch werden!

Natürlich hat sie Alex, einen Freund und Herzensbrecher, der ihr dabei helfen soll, die perfekte Frau zu werden, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen.

Meine Damen, lernen auch Sie, wie Sie einen Mann in die Tasche stecken können, indem Sie sich in ein perfektes Arschloch verwandeln!

Das Stück war ein Riesenerfolg beim Festival von Avignon 2022, wo es in allen Vorstellungen ausverkauft war

