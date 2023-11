Gad Elmaleh – Lui-même 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 8 octobre 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Gad sera sur la scène de la Gare du Midi avec son nouveau spectacle « Lui-même ».

2024-10-08 fin : 2024-10-08 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Gad will be on stage at the Gare du Midi with his new show « Lui-même »

Gad estará en el escenario de la Gare du Midi con su nuevo espectáculo « Lui-même »

Gad wird mit seiner neuen Show « Lui-même » auf der Bühne des Gare du Midi stehen

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Biarritz