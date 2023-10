Le Retour de Richard 3 par le Train de 9h24 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 23 mai 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Une réunion de famille comme vous n’en avez jamais vu !

Pierre-Henri, qui a fait sa fortune dans la communication politique, se sait très malade et condamné. Il a convié toute sa famille à passer une semaine dans sa maison de campagne pour régler une dernière fois tous les différends qui l’ont éloigné d’elle et partir en paix.

Mais ce n’est pas une famille ordinaire ! Dans l’impossibilité de réaliser son projet avec ses proches, morts dans un accident d’avion dix ans plus tôt, il embauche en réalité des comédiens pour jouer leur rôle et recréer les derniers jours d’une harmonie familiale. Quelques jours pour tout se dire, s’excuser et peut-être se pardonner.

Malheureusement les comédiens recrutés sont venus accompagnés de leur ego… Tout ce joli monde va très vite mélanger le réel et la comédie pour le grand désarroi de Pierre-Henri qui ne contrôle plus rien..

2024-05-23 fin : 2024-05-23 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A family reunion like you’ve never seen before!

Pierre-Henri, who made his fortune in political communications, knows he is very ill and doomed. He has invited his entire family to spend a week at his country house, to settle all the differences that have driven him away from them, and to leave in peace.

But this is no ordinary family! Unable to carry out his project with his loved ones, who died in a plane crash ten years earlier, he actually hires actors to play their roles and recreate the last days of family harmony. A few days to say everything, apologize and perhaps forgive each other.

Unfortunately, the actors they’ve hired have brought their own egos with them? The whole pretty world quickly mixes reality and comedy, much to the dismay of Pierre-Henri, who can no longer control anything.

Una reunión familiar como nunca se ha visto

Pierre-Henri, que hizo fortuna en la comunicación política, sabe que está muy enfermo y condenado. Ha invitado a toda su familia a pasar una semana en su casa de campo para arreglar todas las diferencias que le han alejado de ellos por última vez, y marcharse en paz.

Pero no se trata de una familia cualquiera Incapaz de llevar a cabo su plan con sus parientes, fallecidos en un accidente aéreo diez años antes, contrata a actores para que interpreten sus papeles y recreen los últimos días de armonía familiar. Unos días para decirse todo, disculparse y tal vez perdonarse.

Por desgracia, los actores que han contratado han traído consigo sus egos.. Toda la pandilla mezcla rápidamente realidad y comedia, para consternación de Pierre-Henri, que ya no puede controlar nada.

Ein Familientreffen, wie Sie es noch nie erlebt haben!

Pierre-Henri, der sein Vermögen mit politischer Kommunikation gemacht hat, weiß, dass er sehr krank und dem Untergang geweiht ist. Er hat seine ganze Familie eingeladen, eine Woche in seinem Landhaus zu verbringen, um ein letztes Mal alle Streitigkeiten, die ihn von ihr entfremdet haben, beizulegen und in Frieden abzutreten.

Doch dies ist keine gewöhnliche Familie! Da er nicht in der Lage ist, seinen Plan mit seinen Verwandten, die vor zehn Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind, umzusetzen, engagiert er in Wirklichkeit Schauspieler, die ihre Rollen spielen und die letzten Tage der Familienharmonie nachstellen sollen. Ein paar Tage, um sich alles zu erzählen, sich zu entschuldigen und sich vielleicht zu verzeihen.

Leider haben die angeheuerten Schauspieler ihr Ego mitgebracht Die ganze Welt vermischt schnell die Realität mit der Komödie, was Pierre-Henri sehr verwirrt.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Biarritz