Vienne, à la veille de la première guerre mondiale, les prémices du pire.

Hugo Von Klast, membre de l’aristocratie viennoise, vient rencontrer Freud pour tenter de se guérir de sa phobie antisémite. Dans le même temps, sur un banc d’un parc du Prater, un jeune homme pauvre fête, seul, ses vingt ans. Il suit des cours aux Beaux-Arts et signe ses dessins Adolf. Les deux jeunes gens vont se rencontrer, se confronter à de nombreux aspects de la société viennoise, croiser des figures majeures de ces temps dont Klimt et se forger des idéaux définitifs.

L’adaptation de Louise Doutreligne fait de la pièce d’Alain Didier-Weill une sorte de requiem implacable qui remonte aux sources du mal et démonte les mécanismes sociaux et psychologiques qui aboutissent à l’horreur..

Vienna, on the eve of the First World War, the beginnings of the worst.

Hugo Von Klast, a member of the Viennese aristocracy, comes to meet Freud in an attempt to cure himself of his anti-Semitic phobia. Meanwhile, on a park bench in the Prater, a poor young man celebrates his twentieth birthday alone. He takes art classes and signs his drawings Adolf. The two young people meet, come face to face with many aspects of Viennese society, come into contact with the major figures of the time, including Klimt, and forge definitive ideals.

Louise Doutreligne?s adaptation turns Alain Didier-Weill?s play into a kind of relentless requiem, going to the roots of evil and dismantling the social and psychological mechanisms that lead to horror.

Viena, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, los primeros signos de lo peor.

Hugo Von Klast, miembro de la aristocracia vienesa, ha venido a ver a Freud para intentar curarse de su fobia antisemita. Al mismo tiempo, en un banco del Prater, un joven pobre celebra solo su vigésimo cumpleaños. Toma clases de arte y firma sus dibujos con el nombre de Adolf. Los dos jóvenes se encuentran, se enfrentan a muchos aspectos de la sociedad vienesa, conocen a algunas de las principales figuras de la época, incluido Klimt, y forjan ideales definitivos.

La adaptación de Louise Doutreligne convierte la obra de Alain Didier-Weill en una especie de réquiem implacable que va a las raíces del mal y desmonta los mecanismos sociales y psicológicos que conducen al horror.

Wien, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, die Vorboten des Schlimmsten.

Hugo von Klast, ein Mitglied der Wiener Aristokratie, kommt zu Freud, um sich von seiner antisemitischen Phobie zu heilen. Zur gleichen Zeit feiert ein armer junger Mann allein auf einer Parkbank im Prater seinen zwanzigsten Geburtstag. Er besucht einen Kurs an der Kunsthochschule und signiert seine Zeichnungen mit Adolf. Die beiden jungen Männer lernen sich kennen, werden mit vielen Aspekten der Wiener Gesellschaft konfrontiert, begegnen den wichtigsten Figuren dieser Zeit, darunter Klimt, und formen ihre endgültigen Ideale.

Louise Doutrelignes Adaption macht aus dem Stück von Alain Didier-Weill eine Art unerbittliches Requiem, das den Wurzeln des Bösen nachgeht und die sozialen und psychologischen Mechanismen, die zum Horror führen, demontiert.

