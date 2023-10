Gressini Project – Les plus belles Musiques des Films de Miyazaki 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 19 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, Le Vent se lève, Le Château Ambulant, Kiki la petite sorcière, Ponyo, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel…

Le Grissini project ? Un Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image !

Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet !

Un programme Miyazaki avec la musique de Joe Hisaishi que Romain Vaudé, fondateur du Grissini Project nous fait (re)découvrir..

2024-03-19 fin : 2024-03-19 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Princess Mononoke, Mon Voisin Totoro, Le Vent se lève, Le Château Ambulant, Kiki la petite sorcière, Ponyo, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel?

The Grissini project? A quartet of musicians, stars of music in pictures!

When classical meets pop culture: covers of films, anime and video games that are counted in the millions on the Internet!

Romain Vaudé, founder of the Grissini Project, takes us on a (re)discovery of the Miyazaki program, with music by Joe Hisaishi.

¿La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El viento se levanta, El castillo móvil, Kiki la brujita, Ponyo, El viaje de Chihiro, El castillo en el cielo?

¿El proyecto Grissini? Un cuarteto de músicos, ¡protagonistas de la música en imágenes!

Cuando la música clásica se encuentra con la cultura pop: ¡carátulas de películas, anime y videojuegos que se cuentan por millones de visitas en Internet!

Romain Vaudé, fundador del Proyecto Grissini, nos lleva a (re)descubrir el programa de Miyazaki, con música de Joe Hisaishi.

Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro, Der Wind kommt auf, Das wandelnde Schloss, Kiki, die kleine Hexe, Ponyo, Chihiros Reise, Das Schloss im Himmel?

Das Grissini-Projekt ? Ein Quartett von Musikern, Stars der Musik im Bild!

Wenn Klassik auf Popkultur trifft: Coverversionen von Filmen, Animes und Videospielen, die im Internet millionenfach angeklickt werden!

Ein Miyazaki-Programm mit der Musik von Joe Hisaishi, die uns Romain Vaudé, der Gründer des Grissini Project, (wieder) entdecken lässt.

