France – Novembre 1793 – Après quelques mois de retrait du jeu politique, en plein cœur de la Révolution, Danton revient à Paris. Entouré de Desmoulins et ses amis, il veut infléchir la politique de terreur menée par Robespierre et le Comité de salut public, trop violente à son goût. Mais les amitiés et les alliances d’hier ont changé, les enjeux aussi…

Pris dans ce marasme révolutionnaire, Danton va se faire dépasser et prendre au piège de l’insurrection. Ce sont ses derniers mois de vie au milieu d’une furie politique.

Etienne Ménard, auteur et interprète : « Danton, les derniers jours du Lion c’est entrer dans l’intimité des ultimes semaines de personnages au destin hors-norme, engagés dans une terrible lutte de pouvoir, à un moment épique de l’Histoire de France..

France ? November 1793 ? After a few months out of the political limelight, right in the heart of the Revolution, Danton returns to Paris. Surrounded by Desmoulins and his friends, he wanted to change the policy of terror pursued by Robespierre and the Committee of Public Safety, which was too violent for his taste. But yesterday’s friendships and alliances have changed, and so have the stakes?

Caught up in this revolutionary stagnation, Danton was to be overtaken and trapped by the insurrection. These were his last months in the midst of political fury.

Etienne Ménard, author and performer: « Danton, les derniers jours du Lion (Danton, the last days of the Lion) is an intimate account of the final weeks of a character with an extraordinary destiny, engaged in a terrible power struggle at an epic moment in French history.

Francia ? Noviembre de 1793 ? Tras unos meses fuera de la política, en plena Revolución, Danton regresa a París. Rodeado por Desmoulins y sus amigos, quiere cambiar la política de terror aplicada por Robespierre y el Comité de Seguridad Pública, demasiado violenta para su gusto. Pero las amistades y alianzas de ayer han cambiado, y también lo que está en juego..

Atrapado en este marasmo revolucionario, Danton iba a ser alcanzado y atrapado por la insurrección. Fueron sus últimos meses en medio de la furia política.

Etienne Ménard, autor e intérprete: « Danton, les derniers jours du Lion (Danton, los últimos días del León) es un relato íntimo de las últimas semanas de la vida de dos personajes con destinos extraordinarios, enzarzados en una terrible lucha por el poder en un momento épico de la historia de Francia.

Frankreich ? November 1793 ? Nachdem er sich einige Monate lang aus dem politischen Geschehen zurückgezogen hatte, kehrt Danton mitten im Herzen der Revolution nach Paris zurück. Zusammen mit Desmoulins und seinen Freunden will er die Terrorpolitik von Robespierre und dem Komitee zur öffentlichen Rettung ändern, die für seinen Geschmack zu gewalttätig ist. Doch die Freundschaften und Allianzen von gestern haben sich geändert, und auch die Herausforderungen haben sich verändert

Danton, der in diesem revolutionären Chaos gefangen ist, wird überfordert und gerät in die Falle des Aufstandes. Es sind die letzten Monate seines Lebens inmitten einer politischen Furie.

Etienne Ménard, Autor und Darsteller: « Danton, les derniers jours du Lion » ist ein intimer Einblick in die letzten Wochen eines außergewöhnlichen Schicksals, das in einem epischen Moment der französischen Geschichte in einen schrecklichen Machtkampf verwickelt ist.

