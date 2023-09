Le Soldat Rose, les 15 ans 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 3 mars 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène dans une nouvelle mise en scène exceptionnelle ! En tournée dans toute la France..

2024-03-03 fin : 2024-03-03 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To celebrate its 15th anniversary, Le Soldat Rose returns to the stage in an exceptional new production! On tour throughout France.

Para celebrar su 15º aniversario, Le Soldat Rose vuelve a los escenarios en una nueva producción excepcional De gira por toda Francia.

Anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums kehrt der Rosa Soldat in einer neuen, außergewöhnlichen Inszenierung auf die Bühne zurück! Auf Tournee durch ganz Frankreich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Biarritz