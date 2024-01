La Belle au Bois Dormant 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, vendredi 9 février 2024.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Créée il y a seulement 8 ans par l’ancien danseur, élève et disciple de Béjart et ancien danseur de Thierry Malandain, Fábio Lopez, développe un travail académique respectueux de l’histoire et des fondements de la danse classique, tout en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très contemporain et actuel, s’ouvrant en cela au plus grand nombre. C’est avec un ensemble de 11 danseurs classiques, dont un soliste du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, que Fábio Lopez propose sa vision de « La Belle au bois dormant ».

Après une tournée internationale de 2 ans en Espagne, Portugal, Allemagne et dans toute la France, cette magnifique production revient au Pays Basque dans le cadre de la Saison des 3 Villes » portée par les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz. Une performance magique à ne pas rater !

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



