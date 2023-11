Les Chevaliers du Fiel – Les Municipaux : la Revanche : 15h30 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 14 janvier 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel.

Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer… Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c’est royal, phénoménal, donc municipal !.

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Loved, criticized, envied, pointed at, visible but well hidden, the municipals have become stars thanks to the Knights of Heaven.

In this brand new episode, the municipals take their destiny into their own hands to become what no one could have imagined… Love, union meetings, deadly aperitifs, surprises, suspense and huge laughs … it’s royal, phenomenal, and therefore municipal!

Adorados, criticados, envidiados, señalados, visibles pero bien escondidos, los munícipes se han convertido en estrellas gracias a los Caballeros del Cielo.

En este nuevo episodio, los munícipes toman las riendas de su destino para convertirse en lo que nadie podía imaginar… Amor, encuentros sindicales, aperitivos mortales, sorpresas, suspense y grandes carcajadas… ¡es real, fenomenal y, por tanto, municipal!

Angebetet, kritisiert, beneidet, mit dem Finger gezeigt, sichtbar, aber gut versteckt – dank der Glücksritter sind die Municipals zu Stars geworden.

In dieser brandneuen Episode nehmen die Stadtväter ihr Schicksal selbst in die Hand, um das zu werden, was sich niemand hätte vorstellen können… Liebe, Gewerkschaftssitzungen, tödliche Aperitifs, Überraschungen, Spannung und ein riesiger Lachanfall … es ist königlich, phänomenal, also Municipal!

