Le Voyage de Molière 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 11 janvier 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le propos rend hommage au grand Molière, une fois encore.

Quoi de plus enivrant que de nous inviter à un « voyage dans le temps » pour célébrer ses 400 ans !

Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve d’être comédien, se retrouve accidentellement plongé en 1656 au cœur de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière. Commence alors une aventure extraordinaire dans un monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil.

Modernité et classicisme dansent ensemble dans cette pièce inventive, dans une superbe mise en scène, signée Jean-Philippe Daguerre. La troupe du Grenier de Babouchka, avec ses comédiens et musiciens, habite avec intensité cette création..

Once again, we pay tribute to the great Molière.

What could be more intoxicating than inviting us to « travel back in time » to celebrate his 400th birthday!

Léo, a young man in the 21st century who dreams of becoming an actor, accidentally finds himself plunged into the heart of Molière?s Illustrious Theatre troupe in 1656. An extraordinary adventure begins in a cruel, creative world where life and glory hang by a thread.

Modernity and classicism dance together in this inventive play, superbly directed by Jean-Philippe Daguerre. The Grenier de Babouchka troupe, with its actors and musicians, bring this creation to life with intensity.

Una vez más, el espectáculo rinde homenaje al gran Molière.

Nada más embriagador que invitarnos a « viajar en el tiempo » para celebrar su 400 aniversario

Léo, un joven del siglo XXI que sueña con ser actor, se ve sumergido accidentalmente en el corazón de la compañía del Teatro Ilustre de Molière en 1656. Así comienza una aventura extraordinaria en un mundo cruel y creativo donde la vida y la gloria penden de un hilo.

Modernidad y clasicismo danzan juntos en esta obra inventiva, magníficamente dirigida por Jean-Philippe Daguerre. La compañía Grenier de Babouchka, con sus actores y músicos, da vida a esta creación con intensidad.

Der Vorschlag ist eine Hommage an den großen Molière, wieder einmal.

Was könnte berauschender sein, als uns zur Feier seines 400. Geburtstags zu einer « Zeitreise » einzuladen?

Léo, ein junger Mann aus dem 21. Jahrhundert, der davon träumt, Schauspieler zu werden, findet sich versehentlich im Jahr 1656 im Herzen der Truppe von Molières « Illustre Théâtre » wieder. Es beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer in einer kreativen und grausamen Welt, in der das Leben und der Ruhm an einem seidenen Faden hängen.

Modernität und Klassik tanzen zusammen in diesem einfallsreichen Stück in einer großartigen Inszenierung von Jean-Philippe Daguerre. Die Truppe von Le Grenier de Babouchka, mit ihren Schauspielern und Musikern, bewohnt diese Kreation mit Intensität.

