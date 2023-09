Au plus près des Bodin’s 23 avenue Maréchal Foch Biarritz, 11 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après une tournée triomphale réunissant 2 millions de spectateurs avec « Grandeur Nature », les Bodin’s font une pause et partent à la rencontre de leur public dans des salles plus intimistes et à dimensions humaines.

En participant au concept « 90 minutes avec… » dirigé par David Becker, les Bodin’s se confient avec humour et émotion au travers des sketches, de souvenirs, d’improvisations et de prestations musicales inédites avec les musiciens.

De plus, le public pourra interagir avec le duo culte durant toute la soirée… 2h30 au plus près des Bodin’s !.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a triumphant 2-million-strong « Grandeur Nature » tour, Les Bodin?s are taking a break to meet their audience in more intimate, human-scale venues.

Taking part in the « 90 minutes avec? concept directed by David Becker, the Bodin?s confide in each other with humor and emotion, through sketches, memories, improvisations and original musical performances with the musicians.

What’s more, audiences will be able to interact with the cult duo throughout the evening? 2h30 up close and personal with the Bodin?s!

Tras una triunfal gira « Grandeur Nature » de 2 millones de entradas, Les Bodin’s se toman un descanso para encontrarse con sus fans en lugares más íntimos y a escala humana.

Participando en el concepto « 90 minutos avec? dirigido por David Becker, los Bodin se confiesan con humor y emoción a través de sketches, recuerdos, improvisaciones y originales interpretaciones musicales con los músicos.

Además, el público podrá interactuar con el dúo de culto durante toda la velada… ¡2 horas y media de cerca con los Bodin!

Nach einer triumphalen Tournee mit 2 Millionen Zuschauern mit « Grandeur Nature » machen die Bodin?s eine Pause und gehen in intimere und menschlichere Säle, um ihr Publikum zu treffen.

In dem von David Becker geleiteten Konzept « 90 Minuten mit … » erzählen die Bodin?s mit Humor und Emotionen in Sketchen, Erinnerungen, Improvisationen und neuen musikalischen Darbietungen mit den Musikern.

Außerdem kann das Publikum den ganzen Abend lang mit dem Kultduo interagieren. 2,5 Stunden lang sind Sie den Bodin?s ganz nah!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Biarritz