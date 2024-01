Anim’lecture pour les tout petits 23 Avenue François Mitterrand Ciboure, samedi 13 janvier 2024.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 09:30:00

fin : 2024-01-13

Retrouvons-nous pour un réveil en douceur, tout en histoires et en comptines ! Les grandes sœurs et les grands frères sont les bienvenu.e.s ! Avec l’association Libreplume Pour les 0-4 ans / En français et en euskara

Eguna ongi hasteko, haur kanta eta ipuin beteriko momentu goxo batentzat elkar gaitezen ! Anai-arreba handik ongi etorriak dira ! Libreplume elkartearekin 0-4 urtekoentzat / Frantsesez eta euskaraz

23 Avenue François Mitterrand Médiathèque

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



