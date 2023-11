Biarritz – Montagne en Scène Winter 23 Avenue Foch Biarritz, 28 novembre 2023, Biarritz.

Montagne en Scène présente une sélection des meilleurs films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente ou encore d’escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.

Une bouffée d’oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves!

Montagne en Scène apporte la montagne en ville grâce à la projection des plus beaux films de montagne

ouverture des portes à 18h30.

23 Avenue Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Montagne en Scène presents a selection of the best mountain films, from skiing and mountaineering to paragliding and climbing. The films have breathtaking images in common, but their strength lies above all in presenting extraordinary human adventures.

A breath of fresh air that will inspire you to make your own dreams come true!

Montagne en Scène brings the mountains to town with a screening of the finest mountain films

doors open at 6:30pm

Montagne en Scène presenta una selección de las mejores películas de montaña: esquí, alpinismo, parapente y escalada. Las películas tienen en común imágenes impresionantes, pero su fuerza reside sobre todo en presentar aventuras humanas extraordinarias.

Un soplo de aire fresco que le inspirará para hacer realidad sus propios sueños

Montagne en Scène trae la montaña a la ciudad con la proyección de las mejores películas de montaña

apertura de puertas a las 18.30 h

Montagne en Scène präsentiert eine Auswahl der besten Bergfilme, egal ob es sich um Skifahren, Bergsteigen, Paragliding oder Klettern handelt. Filme, deren Gemeinsamkeit atemberaubende Bilder sind, deren Stärke aber vor allem in der Darstellung außergewöhnlicher menschlicher Abenteuer liegt.

Ein Sauerstoffstoß, der Sie dazu bringen wird, Ihre eigenen Träume zu verwirklichen!

Montagne en Scène bringt die Berge in die Stadt, indem die schönsten Bergfilme gezeigt werden

türöffnung um 18.30 Uhr

