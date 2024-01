D’JAL – En Pleine Conscience 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, vendredi 16 mai 2025.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



