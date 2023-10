Pablo Mira – Passé Simple 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 5 avril 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac.

L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années.

Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance !.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this new creation, Pablo abandons his caricature of the reactionary editorialist.

The spirit and tone will of course remain satirical, while questioning the evolution of our society over the last thirty years.

Family, sexuality, new technologies? these are just some of the themes on which Pablo will share his vision and truths (all personal) against a backdrop of 90s pop culture – the years of his childhood!

En este nuevo espectáculo, Pablo abandona su caricatura del editorialista reaccionario.

El espíritu y el tono seguirán siendo satíricos, por supuesto, y el espectáculo explorará cómo ha cambiado nuestra sociedad en los últimos treinta años.

La familia, la sexualidad, las nuevas tecnologías… son algunos de los temas sobre los que Pablo compartirá su visión y sus verdades (todas personales) con la cultura pop de los 90 como telón de fondo, ¡los años de su infancia!

In diesem neuen Stück gibt Pablo seine karikaturistische Figur des reaktionären Leitartiklers auf.

Der Geist und der Ton bleiben natürlich satirisch und hinterfragen die Entwicklung unserer Gesellschaft in den letzten dreißig Jahren.

Familie, Sexualität, neue Technologien? alles Themen, zu denen Pablo seine Sicht und seine (ganz persönlichen) Wahrheiten vor dem Hintergrund der Popkultur der 90er Jahre – den Jahren seiner Kindheit – mitteilt!

