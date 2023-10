Diane Segard – Parades 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 25 mars 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…

En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.

Même si eux aussi flippent à mort.

Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse.

Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.

Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène..

How do you go on stage alone when you’re more ostrich than peacock? When you’re scared to death?

By creating characters who carry within them the hilarious daily tragedy of being oneself, and letting them speak for us.

Even if they’re scared to death too.

Like you, when you’re afraid of bringing up your child badly, of ending up alone with a box of ravioli, or of not visiting your grandmother enough at the nursing home. And all of a sudden, we’re all laughing our asses off, and it’s funny, or at least I hope it’ll make you laugh? now I’m nervous.

In short, it’s a show to tell you that everything’s going to be all right. But be sure to visit your grandmother at the nursing home before you come.

After three years developing neurotic characters on social networking videos, Diane Segard takes to the stage with them for the most collective of one-offs.

¿Cómo subes sola al escenario cuando eres más avestruz que pavo real? ¿Cuando estás muerto de miedo?

Creando personajes que lleven dentro la hilarante tragedia cotidiana de ser tú, y dejando que hablen por ti.

Aunque también estén muertos de miedo.

Como tú cuando tienes miedo de educar mal a tu hijo, de quedarte solo con una lata de raviolis o de no visitar lo suficiente a tu abuela en la residencia de ancianos. Y de repente estamos todos animando, y es divertido, o al menos espero que os haga reír… ahora me estoy poniendo nervioso.

En resumen, es un espectáculo para decirte que todo irá bien. Pero asegúrate de visitar a tu abuela en la residencia antes de venir, de todas formas.

Después de tres años desarrollando personajes neuróticos en vídeos de redes sociales, Diane Segard se sube al escenario con ellos para el más colectivo de los one-offs.

Wie geht man allein auf die Bühne, wenn man mehr Strauß als Pfau ist? Wenn man sich zu Tode ängstigt?

Indem man Figuren erschafft, die die urkomische Tragödie des täglichen Selbstseins in sich tragen, und sie für uns sprechen lässt.

Auch wenn sie sich zu Tode ängstigen.

So wie Sie, wenn Sie Angst haben, Ihr Kind falsch zu erziehen, allein mit einer Dose Ravioli zu enden oder Ihre Großmutter im Altersheim nicht oft genug zu besuchen. Und deshalb haben wir alle ein Bravo im Hintern, und deshalb ist es lustig, oder ich hoffe, dass es Sie zum Lachen bringt… Jetzt habe ich Angst.

Kurz gesagt, es ist eine Show, um sich zu sagen, dass alles gut wird. Aber besuchen Sie Ihre Großmutter im Altersheim, bevor Sie kommen.

Nach drei Jahren, in denen sie neurotische Charaktere in Videos auf sozialen Netzwerken entwickelt hat, geht Diane Segard mit ihnen auf die Bühne, um die kollektivste aller Einzelszenen zu inszenieren.

