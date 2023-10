Laurie Peret – A Bientôt Quelque Part 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 21 mars 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Si on la connaissait jusque-là en maman godiche débordée, Laurie Peret quitte le personnage pour se présenter en tant que femme, seule, quarantenaire.

De son inaptitude à tenir une maison seule, en passant par ses addictions contre lesquelles elle lutte une semaine sur deux, son amour pour les mecs dangereux ou l’histoire complexe de sa naissance, elle nous dépeint son quotidien comme « un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable ». Mais bien qu’elle soit « son pire danger », elle va bien. Elle va bien parce qu’elle a enfin rencontré quelqu’un : elle.

Un 2ème show efficace, bien plus stand-up que le 1er mais toujours aussi musical. On y retrouve ses chansons derrière un petit piano, sa marque de fabrique, même si cette fois il ne s’agit plus d’un jouet mais d’un véritable instrument aux couleurs retro funk..

Laurie Peret may have been known up to now as the overworked, doddering mother, but she leaves that behind to present herself as a single woman in her forties.

From her inability to run a house on her own, to the addictions she struggles with every other week, her love of dangerous men and the complex story of her birth, she portrays her daily life as « a series of entertaining disasters for which she is solely responsible ». But despite being « her own worst danger », she’s fine. She’s fine because she’s finally met someone: herself.

An effective 2nd show, much more stand-up than the 1st, but as musical as ever. We find her songs behind a little piano, her trademark, even if this time it’s no longer a toy but a real instrument with retro funk colors.

Laurie Peret ha sido conocida hasta ahora como una madre esquiva y agobiada por el trabajo, pero deja eso atrás y se presenta como una mujer soltera de cuarenta años.

Desde su incapacidad para llevar una casa ella sola hasta las adicciones con las que lucha cada dos semanas, pasando por su afición a los hombres peligrosos y la compleja historia de su nacimiento, retrata su día a día como « una serie de entretenidos desastres de los que ella es la única responsable ». Pero a pesar de ser « su peor peligro », está bien. Está bien porque por fin ha conocido a alguien: a sí misma.

Es un segundo espectáculo eficaz, mucho más stand-up que el primero, pero tan musical como siempre. Encontramos sus canciones detrás de un pequeño piano, su seña de identidad, aunque esta vez ya no se trata de un juguete sino de un verdadero instrumento con colores retro funk.

Laurie Peret, die man bislang als überforderte Mutter kannte, verlässt diese Rolle und präsentiert sich als alleinstehende Frau in den Vierzigern.

Von ihrer Unfähigkeit, einen Haushalt allein zu führen, über ihre Sucht, mit der sie jede zweite Woche kämpft, ihre Liebe zu gefährlichen Männern bis hin zu ihrer komplizierten Geburtsgeschichte stellt sie ihren Alltag als « eine Kette von unterhaltsamen Katastrophen, für die sie allein verantwortlich ist » dar. Aber obwohl sie « ihre größte Gefahr » ist, geht es ihr gut. Es geht ihr gut, weil sie endlich jemanden kennengelernt hat: sich selbst.

Eine effektive zweite Show, viel mehr Stand-up als die erste, aber immer noch sehr musikalisch. Diesmal handelt es sich nicht um ein Spielzeug, sondern um ein echtes Instrument in den Farben des Retro-Funks.

