Benjamin Tranié – Nouveau spectacle 23 Avenue du Maréchal Foch, 15 février 2025, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Après le succès de son premier spectacle « Le Dernier Relais » et l’échec de son album de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson)..

2025-02-15 à ; fin : 2025-02-15 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the success of his first show « Le Dernier Relais » and the failure of his heavy-slam album « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié comes back on stage to present a new show in creation (with zero songs).

Tras el éxito de su primer espectáculo « Le Dernier Relais » y el fracaso de su álbum de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié vuelve a los escenarios para presentar un nuevo espectáculo en creación (con cero canciones).

Nach dem Erfolg seiner ersten Show « Le Dernier Relais » und dem Misserfolg seines Heavy-Slam-Albums « À Fleur de Moi » kehrt Benjamin Tranié auf die Bühne zurück, um Ihnen eine neue Show in Kreation (mit null Liedern) zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT Biarritz